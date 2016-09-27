Гройсман поручил Насирову в октябре презентовать единый реестр возмещения НДС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства во вторник поручил главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в октябре презентовать единый реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Читайте такжеФискальная служба планирует до конца года возместить бизнесу 96 миллиардов по НДС - Насиров

"Я в октябре буду проводить очередную встречу с бизнесом. Мы говорили о едином реестре по НДС, и я бы хотел, чтобы этот единый реестр по НДС вы презентовали для того, чтобы у бизнеса больше не было никаких вопросов по очередности возмещения НДС", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе обеспечить своевременное возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость, а также устранить нарушения в деятельности налоговой, предупредив главу ГФС Романа Насирова о персональной ответственности.

Государственная фискальная служба Украины планирует до конца года возместить бизнесу 96 миллиардов гривень по налогу на добавленную стоимость и ускорить процесс возмещения.