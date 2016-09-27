НБУ решил ликвидировать "Госзембанк"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Государственного земельного банка» по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Как напомнил регулятор на своем сайте, «Госзембанк» был отнесен к категории неплатежеспособных 26 июля 2016 года.

Также Нацбанк отметил, что в банке не было вкладов физических лиц, поэтому нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физлиц отсутствует.

Справка УНИАН. Кабинет министров создал «Государственный земельный банк» в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

«Госзембанк» начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.