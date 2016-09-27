Таможенные платежи с начала года выросли на 40% - глава ГФС

Таможенные платежи, ключевыми из которых являются налог на добавленную стоимость, акцизы и пошлины, в январе-августе 2016 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании правительства во вторник.

"Если сравнивать периоды прошлого года и этого года, на 40% мы собираем больше. В первую очередь, это налог на добавленную стоимость, акцизы и пошлины", - сказал он.

По словам Насирова, ГФС планирует продолжить наращивать объем таможенных платежей.

Читайте такжеГройсман поручил Насирову в октябре презентовать единый реестр возмещения НДС

"Я думаю, что до конца года мы будем идти по меньшей мере на уровне 21-23 миллиардов гривень в месяц, а благодаря и мобильным группам, и межрегиональной таможне, и более жесткому контролю таможенной стоимости, и классификации товаров будем стараться идти на еще большее перевыполнение", - подчеркнул глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, ранее Насиров заявлял, что позитивный эффект от детенизации и борьбы с контрабандой на украинских таможнях в этом году составляет порядка 40%, или 4 миллиарда гривень в месяц.

По данным ГФС, в 2015 году поступления в сводный бюджет Украины по налоговым и таможенным платежам составили 587,1 миллиарда гривень.