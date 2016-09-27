Оккупанты в Крыму сокращают расходы на военные городки из-за стагнации экономики РФ – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Существенное недофинансирование расходов бюджета России на военные нужды, учитывая стагнацию российской экономики под давлением международных санкций, заставляет российское оккупационное командование существенно сокращать расходы на содержание военных городков на временно оккупированной территории украинского Крыма, но не снижать темпы благоустройства генеральских дач (в частности в г. Севастополь, ул. Челнокова и Суворова)", - заявили в разведке.

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Так, разведчики сообщили, что в течение августа-сентября 2016 года полностью приостановлено финансирование государственных контрактов на обеспечение коммунально-жилищных услуг подразделений Черноморского флота РФ, в т.ч. строительства отдельных объектов военной инфраструктуры, охраны военных городков, которая осуществляется подразделениями военизированной охраны, уборки территории военных городков, вывоза мусора и банно-прачечное обслуживания.

"Учитывая угрозу распространения инфекционных и паразитарных заболеваний медицинской службой ЧФ РФ заказаны медицинские препараты, в т.ч. ля лечения педикулеза", - сказано в сообщении.