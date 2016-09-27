НБУ запасается валютой: сегодня купил у банков почти $11 миллионов
15:37, 27 сентября 2016Финансы
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Регулятор на валютном аукционе покупал доллары по курсу 25,8353 грн/долл.
Общий объем принятых заявок на участие в торгах – 20,4 млн долл. / Фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе во вторник, 27 сентября, купил у банков 10,8 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,8353 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 20,4 млн долл.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:30 установились на уровне 25,80/25,84 грн/долл.
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