Дефицит сводного бюджета за восемь месяцев составил более 11 миллиардов

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-августа текущего года составил 11,288 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 28,309 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, доходы сводного бюджета за 8 месяцев составили 465,271 млрд грн, расходы – 475,532 млрд грн.

Согласно приведенным данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе составил 42,936 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 7,687 млрд грн.

Доходы госбюджета за 8 месяцев составили 361,180 млрд грн, расходы – 403,156 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн, дефицит государственного бюджета - 49,945 млрд грн.