Насиров: более 50% налогового долга - это государственные компании

Государственные компании в Украине обеспечивают более 50% совокупного размера налогового долга перед государством.

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Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании правительства во вторник.

«Более 50% налогового долга - это долг государственных компаний. Это платежи по ренте, это касается добычи углеводородов, угля. Тут нужно сосредоточить внимание, чтобы большая часть этого долга была погашена. Это большие резервы», - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман призвал Министерство финансов разработать правительственное поручение госкомпаниям с целью исправить сложившуюся ситуацию.

Как сообщал УНИАН,поступления в государственный бюджет Украины за январь-август 2016 года составили 361,113 млрд грн, что на 5,6% ниже показателя, установленного в бюджетной росписи на указанный период.

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2017 год закладывает налоговые поступления на уровне 588,024 млрд грн.