10 шагов: Минифраструктуры разработало программу для борьбы с коррупцией

Министерство инфраструктуры разработало программу из 10 шагов для снижения уровня коррупции в аппарате министерства и во всех подведомственных предприятиях, учреждениях и организациях.

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Как сообщила пресс-служба министерства, эта программа прошла обсуждение с общественностью и была утверждена во время совещания о мерах по предупреждению коррупции в министерствах и других центральных органах исполнительной власти, которое состоялось под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива 26 сентября.

Согласно сообщению, программа предполагает определение должностей с повышенным коррупционным риском в системе Министерства инфраструктуры, с соответствующим контролем их, реформирование дорожной отрасли для минимизации коррупционных рисков в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), аудите госпредприятий, а также усовершенствование нормативно-правовой базы, в частности, относительно доступа к информации об использовании бюджетных средств.

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Кроме того, программой предлагается разработка нового порядка выдачи и аннулирования разрешений на использование авиакомпаний, упрощение и перевод в электронный формат лицензионно-разрешительных процедур в сфере автомобильного и авиационного транспорта, обновление состава наблюдательных советов подконтрольных министерству госпредприятий.

Также в министерстве предложили ограничить возможность совместной работой близких лиц в системе Министерства инфраструктуры.

Как отметили представители министерства, большая часть из этих предложений будут включены в правительственный антикоррупционный план действий.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что внедрение электронных сервисов и автоматизация всех процессов на предприятиях, подконтрольных министерству, станет эффективным шагом в борьбе с коррупцией в отрасли.