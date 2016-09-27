Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс

Министерство финансов до конца текущей недели вынесет на рассмотрение Кабинета министров Украины законодательные инициативы по совершенствованию налоговой системы, предусматривающие улучшение администрирования налогов и усиление борьбы с коррупцией.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства во вторник.

«Те изменения в Налоговый кодекс, которые мы разрабатываем и подадим в Кабинет министров до конца текущей недели, они направлены как раз на то, чтобы убирать возможности для коррупции в ГФС. Там решается проблема и оптимизируется процесс по НДС, решаются проблемы с базами данных, которые будут администрироваться вне ГФС, а также ликвидируется налоговая милиция. Сегодня будет этот закон (о ликвидации налоговой милиции - УНИАН) внесен в Кабинет министров. ГФС станет более сервисно ориентирована», - сказал он.

По словам Данилюка, Минфин к следующему заседанию Кабинета министров также подготовит анализ внедрения «Единого окна» на таможне с указанием государственных органов и конкретных чиновников, которые препятствуют его внедрению.

Как сообщал УНИАН, проведение налоговой реформы является одним из приоритетов работы правительства и частью обязательств Украины перед ключевыми кредиторами, включая Международный валютный фонд.

Минфин в рамках подготовки реформы представил на обсуждение общественности свои предложения по изменениям Налогового кодекса, которые включают изменение налоговых ставок, а также передачу функций управления базами данных непосредственно в Минфин и сокращение функций Государственной фискальной службы как органа, курирующего работу налоговой и таможенной службы, преимущественно до сервисной составляющей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал провести в Украине глубокую налоговую реформу и затем наложить мораторий на какие-либо изменения в налоговой системе и налоговом законодательстве сроком на 3-5 лет.