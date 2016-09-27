Международные резервы Украины составляют $14,5 миллиарда – НБУ
17:12, 27 сентября 2016Финансы
907
«Мы ожидаем, что в конце месяца резервы составят 15,5 млрд долл., что обеспечивает 4 месяца импорта», - сказал замглавы Нацбанка.
Резервы с начала месяца увеличились благодаря получению транша кредита от МВФ / REUTERS
Международные резервы Украины на сегодняшний день составляют 14,5 млрд долл. и к концу сентября могут вырасти до 15,5 млрд долл. благодаря размещению евробондов под гарантии США.
Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз по резервам на 2016 год и улучшил на 2017
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.
Чурий напомнил, что резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от МВФ.
«Мы ожидаем, что в конце месяца резервы составят 15,5 млрд долл., что обеспечивает 4 месяца импорта», - сказал Чурий.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в августе 2016 года, по предварительным данным, выросли на 0,15%, или на 21 млн долл. - до 14,103 млрд долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter