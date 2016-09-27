Международные резервы Украины составляют $14,5 миллиарда – НБУ

Международные резервы Украины на сегодняшний день составляют 14,5 млрд долл. и к концу сентября могут вырасти до 15,5 млрд долл. благодаря размещению евробондов под гарантии США.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

Чурий напомнил, что резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от МВФ.

«Мы ожидаем, что в конце месяца резервы составят 15,5 млрд долл., что обеспечивает 4 месяца импорта», - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в августе 2016 года, по предварительным данным, выросли на 0,15%, или на 21 млн долл. - до 14,103 млрд долл.