Минфин одолжил на внутреннем рынке более 5 миллиардов гривень

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 27 сентября, привлекло в государственный бюджет 5,025 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 5 млрд грн Минфин привлек в результате размещения облигаций в национальной валюте, индексированных на валютный курс, сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 6,5% годовых по единственной поданной заявке инвестора.

Остальные средства в сумме 25,3 млн грн Минфин привлек в результате размещения ОВГЗ сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 16% годовых также по единственной поданной заявке.

Также Минфин планировал разместить гривневые облигации сроками обращения 6, 9 и 12 месяцев, однако инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале намерено провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 27 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 549,880 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 367,011 млрд грн, или 67% их общего объема.