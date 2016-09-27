МВФ считает рост экономики Украины на 1,5% "умеренным оздоровлением"

Темп восстановления экономики Украины в 2016 году, который, по прогнозам Международного валютного фонда, составит 1,5%, является умеренным, но Фонду хотелось бы видеть более устойчивый рост.

Читайте такжеПрогнозы Всемирного банка: экономика Украины в этом году вырастет на 1%, в следующем - на 2%

Об этом в ходе пресс конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"Экономика достигла макроэкономической стабилизации, мы видим постепенное оздоровление экономики. МВФ прогнозирует рост на 1,5% в этом году. Но это умеренное оздоровление, но мы хотели бы видеть более устойчивое оздоровление»,- сказал Ваше.

По его словам, экономический рост ограничивают неустойчивость цен на ресурсы, проблемы в торговых отношениях с Россией, а также неготовность финансового сектора поддерживать оздоровление экономики.

Читайте такжеМВФ подтвердил, что до конца года может рассмотреть выделение Украине четвертого транша

«Финансовый сектор до сих пор лечится. Как мы видим, финансовый сектор еще не готов поддерживать в полной мере экономическое восстановление. Мы видим то, что называется безкредитным восстановлением экономики», - сказал Ваше.

Ваше также отметил, что основной преградой для прихода инвестиций в Украину является негативный бизнес-климат.

"Основной преградой для инвестиций в Украину является плохой бизнес-климат и это, прежде всего, связано с коррупцией. Мы будем поддерживать программу реформ в Украине, направленных на обеспечение стабильного роста экономики, а не цикличного. Но для нас важны конкретные шаги. Есть сферы, где необходимо ускорить прогресс. Это, в частности, борьба с коррупцией", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.