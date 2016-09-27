Президент Израиля: товарооборот с Украиной превышает миллиард долларов

Президент Израиля Реувен Ривлин отмечает, что объем товарооборота между Украиной и Израилем превышает миллиард долларов.

Читайте такжеПорошенко предложил израильским инвесторам принять участие в масштабной приватизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему "75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность".

Ривлин напомнил, что в этом году между Израилем и Украиной был подписан ряд соглашений в сферах экономики и торговли. Он также добавил, что происходит расширение научного, технического, культурного и туристического сотрудничества.

"Уже сегодня объем товарооборота между нашими странами превышает миллиард долларов", - сказал президент Израиля и добавил, что важно наращивать его и способствовать росту, "устраняя двусторонние барьеры и преграды".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным договорились ускорить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.