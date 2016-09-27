Украина получила от Госдепа дипломатическую ноту о кредитных гарантиях на $1 миллиард - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Украина получила от Государственного департамента Соединенных Штатов дипломатическую ноту относительно кредитных гарантий объемом 1 миллиард долларов", - написал глава государства.

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Согласно копии документа, которая прилагается к сообщению Порошенко, речь идет о кредитных гарантиях правительства США в пользу украинского правительства, под залог которых Украина 22 сентября разместила еврооблигации на 1 млрд долл. по самой низкой в истории нашей страны ставке в 1,471% годовых.

"Все шаги, необходимые для вступления в силу Соглашения о гарантиях заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки, завершены", - добавил Порошенко.

Получение гарантий от правительства США стало возможным после положительного решения ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной и выделении нашей стране третьего кредитного транша по четырехлетней программе EFF в размере 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 3 июня текущего года правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран. Средства предназначены для финансирования социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, две предыдущие позволили нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.