МВФ ожидает, что Украина сможет вернуться на международные рынки капитала до окончания программы
Украина до окончания четырехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом, которая была начата в 2015 году, сможет вернуться на международные рынки капитала и осуществлять там заимствования.
Об этом в ходе пресс конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
"Есть ожидание, что к концу 4-летней программы, которая началась в 2015 году, страна-заемщик вернется на рынок капитала и получит доступ к этому рынку. Это будет показателем того, что страна выполнила шаги в рамках своей политики", - сказал Ваше.
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Он отметил, что такая ситуация наблюдается на многих растущих рынках.
Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл. В этом году Украина получила третий транш в размере 1 млрд долл.