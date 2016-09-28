МВФ ожидает, что Украина сможет вернуться на международные рынки капитала до окончания программы

Об этом в ходе пресс конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"Есть ожидание, что к концу 4-летней программы, которая началась в 2015 году, страна-заемщик вернется на рынок капитала и получит доступ к этому рынку. Это будет показателем того, что страна выполнила шаги в рамках своей политики", - сказал Ваше.

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Он отметил, что такая ситуация наблюдается на многих растущих рынках.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе два транша в объемах 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл. В этом году Украина получила третий транш в размере 1 млрд долл.