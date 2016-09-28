Президент Всемирного банка переизбран на второй срок

Совет Всемирного банка 27 сентября единогласным решением переизбрал нынешнего президента банка Джима Ён Кима на второй срок.

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Он был единственным кандидатом, претендующим на эту должность, передает радио «Свобода».

«Имею честь продолжить службу на втором сроке в качестве председателя этого большого института», – сказал Ким.

Он заявил, что целью возглавляемого им банка является преодоление бедности до 2030 года и повышение доходов для работников в развивающихся странах.

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Среди представителей правления банка Ким пользуется поддержкой, в том числе и в связи с политикой внутренней реорганизации учреждения для улучшения координации. Впрочем, это вызвало негативную реакцию со стороны непосредственно персонала.

По данным Всемирного банка, благодаря усилиям Кима удалось сократить административные расходы банка на 400 млн долларов. Эти средства направили на поддержку целей банка.

Джиму Йон Киму 56 лет. Он – медик по специальности, является гражданином США с южнокорейским корнями.