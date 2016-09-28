Украинский бизнес после отмены запрета перевел иностранным инвесторам $400 миллионов дивидендов

Объем покупки валюты бизнесом для выплаты дивидендов, после разрешения Национальным банком Украины выплаты дивидендов иностранным инвесторам с середины июня, составил 400 млн долл. США.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

«400 млн долл. компании репатриировали с середины июня. Это соответствует нашим прогнозам, и мы не видим значительного давления на гривню», - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разрешил с 13 июня репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

Перечислить дивиденды за рубеж могут эмитенты корпоративных прав и акций, по которым выплачиваются дивиденды, или депозитарное учреждение, которое обслуживает счет в ценных бумагах иностранного инвестора, или непосредственно иностранный инвестор. При этом для перечисления дивидендов одно лицо сможет выбрать один уполномоченный банк.