Глобальный рейтинг конкурентоспособности: Намибия опередила Украину

Среди наибольших проблем для бизнеса в Украине коррупция, инфляция, политическая нестабильность, неэффективная государственная бюрократия, отсутствие доступа к финансированию, нестабильность власти и уровень налогов. Об этом говорится в отчете World Economic Forum, сообщает "Новое время".

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Если в прошлом году Украина занимала 79 место, то в этом – аж 85. Нашими "соседями" являются Греция - 86-е место и Намибия на 84-м.

Среди лидеров рейтинга Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия. Россия заняла в рейтинге 43-е место, поднявшись на две строчки за год.

Индекс глобальной конкурентоспособности составляется ежегодно с 1979 года на основе открытой информации, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира. Он включает 12 показателей. В рейтинге World Economic Forum представленные 138 стран.