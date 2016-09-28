Задолженность по зарплате в Украине снизилась на 7% - до 1,9 миллиарда

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2016 года снизилась на 7% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 1,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в августе уменьшилась на 9% - до 1,24 млрд грн.

Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (72%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 10% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (25,2%), Донецкой (18,1%) и Харьковской (10,1%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года задолженность по зарплате в Украине выросла на 4% по сравнению с июнем, и на 1 августа составляла 2 млрд грн.