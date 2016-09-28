"Ощадбанк" отстоял в суде право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал дочернему банку "Сбербанка России" в Украине в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на использование знака для товаров и услуг "Сбербанк", которое принадлежит государственному "Ощадбанку".

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Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook патентно-юридического агентства "Дубинский и Ошарова", представлявшего «Ощадбанк» в суде.

Cогласно сообщению, апелляционная жалоба была подана на решение хозсуда Киева, которым было отказано "Сбербанку России" в удовлетворении исковых требований к "Ощадбанку" и Государственной службе интеллектуальной собственности Украины.

"Совместно с юридическим департаментом клиента юристы агентства собрали надлежащие доказательства, подтверждающие использование торговой марки в рекламе, в деловой документации, в Интернете, а также во время предложения к оказанию услуг", - говорится в сообщении.

Патентно-юридическое агентство отмечает, что представители истца пытались убедить суд, что предоставленные доказательства не являются надлежащими, а использование торговой марки было недобросовестным.

"В свою очередь, апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией юристов агентства о необоснованности утверждений истца. Таким образом, "Ощадбанк" отстоял свое право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины", - отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года дочерний банк «Сбербанка России» в Украине сменил название на «Сбербанк».

После этого государственный «Ощадбанк» подал иск в Хозяйственный суд Киева о незаконном переименовании дочернего банка «Сбербанка России» в Украине в «Сбербанк».