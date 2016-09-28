Банкиры критикуют проект новых критериев отбора банков для выплат бюджетникам

Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» сообщила, что Кабмин продвигает проект постановления «Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений» (разработан на замену постановления КМУ от 20.01.2016 № 37), некоторые нормы которого угрожают населению потерей собственных средств и создают почву для коррупции.

Данный проект и список из 25 банков-претендентов свидетельствует, что правительство ограничивает уполномоченные банки по формальным признакам, не имеющим отношения к качеству их деятельности и соблюдению установленных нормативов, и требует размер активов не менее 1% от банковской системы или наличие международного рейтинга инвесткласу. При этом сама Украина имеет более низкий суверенный рейтинг, отмечают в УКБС.

Эксперты УКБС уже не раз заявляли, что надежность банка определяется не долей активов, а их качеством и соблюдением установленных нормативов. По подсчетам, по итогам первого полугодия 2016 года требованию по активам более 1% отвечали только 17 (из 102) банков. Среди них - три с государственным российским капиталом и несколько иностранных финучреждений, которые вообще не обслуживают физлиц и даже не имеют необходимой для этого инфраструктуры - нет отделений, ни банкоматов. К тому же наличие международного инвестиционного кредитного рейтинга материнских иностранных банков не является показателем надежности для их дочерних учреждений (материнский банк отвечает по своим обязательствам в украинской «дочке» только в пределах своего вклада в ее уставный капитал).

Также важно отметить, что зарплата, пенсия, социальные выплаты, перечисленные на банковские счета граждан, является денежными средствами не госбюджета, а собственностью клиентов, которой они вправе свободно распоряжаться.

Банкиры просят пересмотреть критерии и устранить дискриминацию банков в Украине, определять надежность банка не по форме собственности, абсолютному размеру активов или рейтингу материнской компании, а по показателям финансового состояния банка, достаточности капитала и ликвидности, как предусмотрено международно признанной системой рейтингования банков «CAMELS».