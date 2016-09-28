Активы банков стран СНГ продолжают сокращаться из-за парада девальвации валют

Активы банковской системы стран СНГ за последний год сократились на 37% в долларовом выражении: если к началу 2014 г. показатель составлял 2,1 трлн рублей (около 33 млрд долларов), то в этом году он сократился до 1,32 трлн рублей (1 доллар - 65 руб.), передает ПРАЙМ.

При этом активы топ-200 крупнейших банков СНГ на 1 января 2016 года составили 1,19 трлн рублей, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Читайте такжеУкраина предложила лишить Россию председательства в СНГ в 2017 годуОтрицательная динамика объясняется падением курсов валют всех стран постсоветского региона. Рубль и казахский тенге за два года подешевели к доллару вдвое. Значительное падение к доллару также продемонстрировали азербайджанский манат, киргизский сом и др.

В таких условиях пропорционально снизились и требования, необходимые для попадания банка в рейтинг. В этом году минимальный объем активов для попадания в рейтинг составил 0,51 млрд долларов. Для сравнения, в 2014 году он составлял 0,96 млрд долларов. Таким образом, банк, занимавший в 2014 году 200-е место, сейчас мог бы оказаться в начале второй сотни.

"Ослабление требований к кандидатам" ожидаемо привело к появлению в рейтинге новых стран-участников. Если по итогам 2013 года в него входили 9 стран, то по итогам 2015 года - 11. Первенство в рейтинге по-прежнему занимают российские банки: на их долю приходится почти 60% от общего числа. На втором месте расположились казахские банки – 9,5% от представленных в рейтинге, доля украинских банков составляет 8,5%, а узбекских – 5,5%. Беларусь стала пятой страной по представленности в банками в рейтинге – 4,5%. Доля остальных стран еще ниже, а у новичка рейтинга-2015 - Таджикистана - всего 1%.

Под угрозой вымывания с рейтинга, прежде всего, среднеазиатские банки, поскольку в этом регионе сохраняются кризисные явления и валютная нестабильность. Таким образом, представительство стран СНГ в следующем рейтинге может сократиться против тенденции последних лет по ее расширению.