Валютные колебания: гривня потеряла 8 копеек к доллару

В среду, 28 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,88/25,94 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 8 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0220/29,0980 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8945 гривни/доллар, к этому часу заключено 187 сделок на сумму 86,69 миллиона долларов.