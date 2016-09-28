Фонд гарантирования начал ликвидацию "Госзембанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 сентября начал ликвидацию "Государственного земельного банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

Согласно сообщению на сайте Фонда, ликвидация продлится до 26 сентября 2018 года, ликвидатором банка назначен Андрей Федорченко.

Справка УНИАН. Кабинет министров создал "Государственный земельный банк" в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

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"Госзембанк" начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.

Национальный банк Украины 27 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Государственного земельного банка" по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.