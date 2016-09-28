Импортозамещение в РФ докатилось до банков: могут отказаться от зарубежных сервисов шифрования

Российские банки могут обязать отказаться от зарубежных средств криптографии и шифрования информации.

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Об этом «Ведомостям» рассказала основатель InfoWatch Наталья Касперская, которая принимала участие в заседании рабочей группы по применению интернета в российской экономике.

«Банки и некоторые госорганизации используют криптографические средства с американскими сертификатами, но они могут быть отозваны в любой момент», – пояснило издание.

Другой источник газеты сообщил, что инициативу поддержали в ФСБ.

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По подсчетам гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова, на закупку российского оборудования потребуется в общей сложности один миллион долларов. При этом он подчеркнул, что идею смены оборудования считает «бессмысленной», так как криптография не защищает интернет-банкинг от взломов.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже поручил правительству разработать меры по переходу органов госвласти на российские сервисы криптографии и шифрования. Он призвал законодательно ограничить «применение оборудования, позволяющего третьим лицам вмешиваться в работу криптографических протоколов при передаче данных с использованием сети связи общего пользования».