Коррупция продолжает негативно влиять на торговлю и инвестиции в Украине - министр торговли США

Коррупция продолжает негативно влиять на торговлю и инвестиции в Украине, в связи с чем руководство страны должно ускорить имплементацию судебной реформы, пересмотреть регуляторное поле и улучшить государственное управление.

Об этом заявила министр торговли США Пенни Прицкер на антикоррупционном форуме в Киеве.

"Проблемы, связанные с коррупцией, являются реальными, мы их понимаем. Они продолжают негативно влиять на потенциал Украины в торговле и инвестициях. Американские компании продолжают сталкиваться с правонарушениями и даже останавливают свои операции здесь", - сказала она.

По ее словам, на повестке дня украинского руководства должно стоять эффективное реформирование законодательного поля и создание стимулирующего развитие бизнес-климата.

"Усилия в борьбе с коррупцией и судебная реформа являются ключом к созданию условий, в которых компании не просто могут выживать, но и процветать… Мир смотрит на вас. Давайте не забывать, что если вы не реализуете свои амбиции, бизнес, который рассчитывает сюда инвестировать, начнет смотреть в другую сторону. Сейчас самое время создать устойчивое, эффективное и умное законодательное поле", - подчеркнула Прицкер.

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Как сообщал УНИАН, Украина заняла 130-е место из 168 стран мира по Индексу восприятия коррупции за 2015 год, который ежегодно формируют специалисты глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International.

Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%.

По словам министра финансов Александра Данилюка, главными препятствиями на пути новых инвестиций в экономику Украины являются ограничения Национального банка Украины на валютном рынке, коррупция и низкая защита прав собственности, включая рейдерство.