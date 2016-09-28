В Украине вырос уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом полугодии 2016 года вырос до 9,4%, или 1,69 млн человек, по сравнению с 9,1% по итогам 2015 года (1,73 млн человек), сообщила Государственная служба статистики.

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В то же время по сравнению с первым кварталом 2015 года показатель безработицы снизился на 0,5 п.п.

При этом показатель безработицы для людей трудоспособного возраста (женщины в возрасте 15-58 лет и мужчины в возрасте 15-59 лет) по итогам января-июня 2016 года составил 9,8%.

В Госстате отметили, что количество украинцев, которые имели официальный статус безработного в первом полугодии текущего года, в целом составило 868,7 тыс. человек. Из них 27,2%, или 236,2 тыс. человек, за указанный период были трудоустроены.

На одно вакантное место в январе-июне 2016 года претендовало в среднем 10 человек. Количество зарегистрированных безработных на конец первого полугодия составляло 388,9 тыс. человек, против 467,5 тыс. человек в конце первого квартала.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1%, или 1,65 млн человек, по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года (1,85 млн человек).