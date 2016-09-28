Британской экономике после Brexit потребуются очередные меры поддержки - Банк Англии

Великобритании, вероятно, потребуются очередные меры стимулирования экономики для поддержания стабильности на фоне решения страны покинуть ЕС (Brexit), сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя главы Банка Англии Минуш Шафик (Minouche Shafik).

"Мне представляется вероятным, что в определенный момент потребуется дальнейшее введение монетарных стимулов, чтобы гарантировать, что замедление экономической активности не превращается в нечто более губительное", - сказала она в речи, опубликованной на сайте регулятора.

На референдуме 23 июня за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев. После этого Банк Англии по итогам августовского заседания понизил базовую процентную ставку впервые с 2009 года - на 0,25 процентного пункта, до 0,25%, а также решил увеличить объем выкупа активов с рынка с 375 миллиардов до 435 миллиардов фунтов стерлингов.

"По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что Великобритания переживает значительный экономический шок из-за референдума", - отметила замглавы Банка Англии.

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По словам Шафик, сроки возможного введения новых мер стимулирования зависят от динамики макроэкономических показателей "в ближайшие недели и месяцы". "С тех пор (с августа - ред.), конечно, статданные стали более позитивными, чем ожидалось... хотя в большинстве своем они остаются ниже среднего уровня", - отметила она.

По итогам заседания в сентябре Банк Англии заявил о первых признаках позитивного влияния пакета августовских мер стимулирования, однако подчеркнул, что продолжит пристально следить за ситуацией. По данным регулятора, большинство членов Комитета по денежной политике намерены поддержать дальнейшее сокращение ставки на одном из оставшихся в этом году заседаний, если данные ноябрьского прогноза будут согласовываться с августовскими.