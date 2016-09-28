"Сбербанк" хочет обжаловать решение суда в пользу Ощадбанка в споре о товарном знаке

"Сбербанк", дочерний банк "Сбербанка России" в Украине, намерен обжаловать решение Киевского апелляционного хозяйственного суда по одному из судебных споров с государственным "Ощадбанком" относительно использования товарного знака в кассационном порядке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Сбербанка", в настоящее время в хозяйственных судах рассматривается ряд дел относительно взаимных претензий "Сбербанка" и "Ощадбанка" относительно использования товарного знака.

В частности, как отмечается в сообщении, 21 сентября 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение по одному из них, а именно по делу о требовании досрочно прекратить действие свидетельства на торговую марку "Сбербанк" в связи с неиспользованием данной торговой марки "Ощадбанком".

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"Решение суда по данному делу будет обжаловано "Сбербанком" в кассационном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее патентно-юридическое агентство "Дубинский и Ошарова", представляющее "Ощадбанк" в суде, сообщило, что Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал дочернему банку "Сбербанка России" в Украине в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на использование знака для товаров и услуг "Сбербанк", которое принадлежит государственному "Ощадбанку".

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года дочерний банк "Сбербанка России" в Украине сменил название на "Сбербанк", после чего государственный "Ощадбанк" обратился в суд с иском о незаконном переименовании и использовании своего товарного знака.