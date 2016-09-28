Китайская провинция признана второй в мире после Калифорнии по числу миллиардеров

Китайская провинция Чжэцзян заняла второе место в мире по количеству выходцев-миллиардеров 72, уступая лишь Калифорнии (92), передает CNN.

32 миллиардера проживают в столице провинции Чжэцзян - Ханчжоу, где недавно проходила G20. Это больше, чем в Париже (30) и Сан-Франциско (28).

Читайте такжеПрибыль крупных промпредприятий Китая выросла почти на 20%Ханчжоу служил столицей Китая в период с 1127 до 1276 год, там был огромное экономическое, политическое и культурное развития.

В Чжэцзяне проживают 5% населения Китая и 15% богатейших людей страны.

Одним из ярких представителей Ханчжоу является китайский миллиардер, основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма.

Ма основал Alibaba в Ханчжоу в 1999 году. Штаб квартира компании до сих пор находится в столице провинции Чжэцзян.