Кабмин дополнил список платных медицинских услуг в государственных больницах

Соответствующее постановление от 22 сентября 2016 г. № 648 опубликовано на Правительственном портале.

"Предусмотрены изменения относительно предоставления заведениями здравоохранения медицинской помощи с применением телемедицины, что обеспечит конституционное право граждан на качественную медицинскую помощь и позволит расширить доступ к таким услугам. Также это будет способствовать эффективной организации оказания медпомощи в условиях, когда расстояние является критическим фактором. Расширение перечня создаст условия для привлечения дополнительных средств юридических и физических лиц за счет применения телемедицины при оказании медицинской помощи как услуги, которая может быть предоставлена с большим сервисом для пациента в любом месте, где он в ней нуждается", - говорится в пояснении к документу.

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В частности, в перечень платных включены: лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращениям граждан, оказываемые без направления врача, в том числе с применением телемедицины; медицинская помощь больным на дому, в том числе с применением телемедицины (диагностическое обследование, процедуры, манипуляции, консультирование, уход); медицинское обслуживание, в том числе с применением телемедицины, по договорам с субъектами хозяйствования, страховыми организациями (в том числе с Фондом социального страхования Украины); медицинское обслуживание, в том числе с применением телемедицины, иностранных граждан, которые временно находятся на территории Украины, в том числе по договорам страхования; проведение микробиологических, паразитологических, молекулярно-генетических, химических, токсикологических и физических исследований, которые не относятся к медицинской помощи населению, и оформление их результатов.