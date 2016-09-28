Реальная зарплата в Украине сократилась на 2,9%

Реальная заработная плата в августе 2016 года была меньше показателя прошлого месяца на 2,9%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с августом 2015 года реальная заработная плата выросла на 15,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе сократилась на 3,2% по сравнению с июлем и составила 5 202 гривни. Данное значение в 3,6 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1 450 гривень.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с августом 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,7%.

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Самые высокие средние зарплаты в августе зафиксированы в авиационном транспорте – 26,5 тысячи гривень, финансовой и страховой деятельности – 10,9 тысячи гривень, и сфере телекоммуникаций – 9,6 тысячи гривень.

Наименьший уровень средней зарплаты в августе был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,9 тысячи гривень, здравоохранении и образовании – по 3,5 тысячи гривень.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.