Гройсман сообщил, когда заработает Офис продвижения инвестиций

Офис продвижения инвестиций при Кабинете министров начнет работу в начале октября, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с министром торговли США Пенни Прицкер.

"США вдохновили нас на создание Офиса продвижения и сопровождения инвестиций. На следующей неделе будут приняты все необходимые решения (чтобы он начал работу - УНИАН)", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что Офис будет как непосредственно сопровождать инвестиции, так и содействовать в разрешении проблем инвесторов. В этом контексте Офис станет провайдером реформ в сфере дерегуляции, в налоговой и таможенной сферах.

"Я с большим воодушевлением жду начала реформы таможни, которую мы разработали совместно с американскими коллегами", - отметил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения и продвижения инвестиций в мае текущего года. Позднее он не раз подчеркивал, что Офис должен стать точкой входа инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным инструментом к другому инвестиционному органу - Национальному инвестиционному совету, созданному по предложению президента Украины Петра Порошенко в конце августа текущего года.

Глава Инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.