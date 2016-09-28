Гривня за день снизилась на 6 копеек – до 25,92 за доллар

В среду, 28 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,88/25,92 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 6 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,07/29,11 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8963 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 588 сделок на сумму 433,41 миллиона долларов.