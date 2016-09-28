Украине стоит продолжить реформы по программе МВФ - министр торговли США

Украина должна продолжить реализацию программы реформ, одобренную ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, сказала министр торговли США Пенни Прицкер в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Читайте такжеГройсман сообщил, когда заработает Офис продвижения инвестиций

"Очень хорошо, что Украина возобновила сотрудничество с МВФ, это позволило предоставить вашей стране 1 миллиард долларовых кредитных гарантий (от правительства США - УНИАН). Мы также готовы продолжить работу по дорожной карте реформ - включая таможню, налоговую систему. И я хочу призвать вас (как правительство - УНИАН) к продолжению реформ, в том числе по программе МВФ, и в деле улучшение делового климата", - сказала Прицкер.

Ранее Прицкер подчеркивала, что видит большой прогресс в реформах в Украине, однако отмечала, что коррупция продолжает негативно влиять на торговлю и инвестиции в Украине, в связи с чем руководство страны должно ускорить имплементацию судебной реформы, пересмотреть регуляторное поле и улучшить государственное управление.