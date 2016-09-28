"Вторая волна" в деле ЮКОСА: в Гаагу направлены три иска против России на $15 миллиардов

Три иска "второй волны" суммарным объемом 15 миллиардов долларов поданы против России по "делу ЮКОСа" в международный арбитраж в Гааге в 2013-2014 годах, общая сумма претензий бывших акционеров ЮКОСа составляет 65 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

"Третейский суд Гааги обязал Россию в 2014 году выплатить компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа, почти 50 миллиардов долларов. Россия тогда же оспорила это решение, и в апреле этого года окружной суд в Гааге признал недействительным это решение. Международный центр правовой защиты представляет интересы РФ в этом споре", - говорится в сообщении.

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Кондаков рассказал, что еще два иска, поданные в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты в 2005 и 2007 годах, были Россией выиграны.

"Кроме упомянутых споров, есть также так называемые иски "второй волны" - в международный арбитраж в Гааге в 2013-2014 годах заявлены еще три иска от имени компаний Лукстона, "Юкос кэпитал" и FPH суммарным объемом 15 миллиардов долларов. Заявители также ссылаются на имевшие место нарушения Договора к Энергетической Хартии", - рассказал Кондаков.

По его данным, в настоящее время бывшие акционеры ЮКОСа пытаются отсудить у России 65 миллиардов долларов.