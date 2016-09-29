Deutsche Bank продает свой британский страховой бизнес за $1,2 миллиарда

Крупнейший финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank - объявил, что продаст свой британский страховой бизнес Abbey Life группе Phoenix Group Holdings Limited за 935 млн фунтов ($1,2 млрд), пишут "Ведомости".

The Wall Street Journal сообщала, что на этом объявлении котировки банка выросли на 3,2% в Европе - до уровня 10,9 евро за бумагу на соображениях, что сделка даст банку средства, которые позволят ему увеличить коэффициент достаточности капитала первого уровня на 0,1 п.п. в непростой финансовой ситуации.

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После сделки банк ожидает убыток (до вычетов) в размере около 800 млн евро ($897 млн).

Как сообщал УНИАН, США требуют от Deutsche Bank выплаты в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) в качестве компенсации за сомнительные операции с ипотечными кредитами, приведшие, по мнению властей США, к коллапсу на рынке недвижимости Соединенных Штатов 2008 года.

Обозначенная сумма - самая крупная из тех, которые США требовали в качестве компенсации от иностранных банков.

Deutsche Bank в своем заявлении подчеркнул, что намерен вести с сотрудниками американской прокуратуры переговоры для сведения суммы компенсации к минимуму, как это удалось "аналогичным фининститутам, которые договорились о выплате существенно меньших сумм".