Гонтарева подтвердила прогноз инфляции в 2016 году на уровне 12%, в 2017 - 8%

Национальный банк подтвердил прогнозы инфляции на текущий и будущий года на уровне 12% для 2016 года и 8% для 2017 года.

Об это сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе работы Украинского финансового форума, сообщили в пресс-службе группы ICU - организатора мероприятия.

"Повышение тарифов на коммунальные услуги приведет к определенному ускорению инфляции в последние месяцы текущего года. Но инфляция останется в прогнозных границах, а именно - 12% на конец года и 8% на конец следующего года", - цитирует пресс-служба Гонтареву.

Глава НБУ также отметила, что достижение поставленных инфляционных целей является целиком реальным, поскольку рынок ожидает несколько положительных факторов, а именно - высокие цены на ключевые экспортные позиции Украины, включая сталь и железную руду.

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"Это обеспечит поступления экспортной выручки. А хороший новый урожай постепенно компенсирует недавнее снижение цен на зерновые", - отметила Гонтарева, подчеркнув, что не менее положительным будет и восстановление сотрудничества Украины с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

По данным Госстата, в Украине в августе по сравнению с июлем зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен) на 0,3%. В годовом выражении, к августу 2015 года, инфляция в августе 2016 года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 4,5%.