НБУ планирует к 2020 году сократить денежную базу к ВВП до 7,5%

Национальный банк Украины ставит цель к 2020 году снизить уровень денежной базы к ВВП до 7,5% с 15,6% на конец 2015 года.

Согласно сообщению НБУ в сети Facebook, об этом во время своего выступления на украинском финансовом форуме сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Наша амбициозная цель - снизить уровень денежной базы к ВВП с 15,6% в прошлом году до 7,5% в 2020 года", - приводятся в сообщении ее слова.

Гонтарева подчеркнула, что внедрение cashless economy приблизит нашу страну к стандартам жизни развитых стран, ускорит сокращение теневой экономики. Кроме того, это будет способствовать стабильной работе банковской системы.

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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в августе по сравнению с июлем вырос на 2,980 миллиарда гривень или на 0,8% – до 357,646 миллиарда гривень.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тысяч гривень - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тысяч гривень – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.