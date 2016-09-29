Нацбанк ожидает сдержанный рост кредитования в Украине

Национальный банк Украины ожидает сдержанный рост банковского кредитования в Украине по итогам второго полугодия текущего года.

Согласно сообщению НБУ в сети Facebook, об этом во время своего выступления на украинском финансовом форуме, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, поскольку часть банков уже увеличили уставный капитал, а кредитные ставки уменьшились, то регулятор прогнозирует сдержанный рост кредитного портфеля банков во второй половине этого года, но полномасштабное возобновление кредитования произойдет лишь в последующие годы.

"Уже год как мы постепенно и осторожно снижаем учетную ставку. Ставки по кредитам также уменьшаются, - цитируются в сообщении слова Гонтаревой. - Но ускорить этот процесс - значит пренебречь нашими инфляционными целями и проигнорировать риски для ценовой и финансовой стабильности".

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По словам главы НБУ на пути восстановлению кредитования стоят несколько факторов, которые не относятся к плоскости ответственности регулятора.

Среди таких факторов Гонтарева выделила высокий уровень просроченной задолженности и значительную долговую нагрузку, завершение докапитализации банков, а также юридические риски, среди которых - необходимость принятия законопроекта о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, убытки работающих банков Украины в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в три раза - до 9,3 миллиарда гривень.

Национальный банк Украины с 16 сентября снизил учетную ставку на 0,5 п.п., или до 15% годовых, сообщили УНИАН в НБУ, при этом регулятор снижает учетную ставку пятый месяц подряд.