Гривня немного просела к доллару

В четверг, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,89/25,95 гривни/доллар.

Читайте такжеКурс гривни на конец года будет около 27-28 за доллар – банкир

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0510/29,1160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4110 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9312 гривни/доллар, к этому часу заключено 91 сделка на сумму 47,28 миллиона долларов.