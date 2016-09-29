Порошенко назвал отрасли, где реформы откроют новые резервы для развития экономики

Реформа пенсионной системы и системы здравоохранения, предполагающая введение страховой медицины, позволит эффективнее использовать значительные финансовые ресурсы и откроет новые резервы для развития экономического потенциала и внутреннего рынка.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в своем видеообращении к участникам Украинского финансового Форума, организованного компанией ICU.

По мнению Порошенко, залогом экономического роста должно стать наращивание экспортных возможностей Украины. Вместе с тем, использование внутреннего потенциала, переход на импортозамещение, развитие внутреннего производство и изменение структуры экономики внутри страны не менее важны.

"Поиск резервов внутреннего рынка связан с реформированием целого ряда отраслей, в том числе пенсионной системы и системы здравоохранения. Уже сегодня мы думаем над моделями внедрения страховой медицины. Как правило, реформы во всех отраслях стимулируют потенциал внутренних финансовых рынков", - цитирует Порошенко пресс-служба ICU.

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В этой связи президент отметил, что создание благоприятного инвестиционного климата необходимо не только внешним, но и внутренним инвесторам.

"В рамках всей страны мы должны работать над главными вызовами - коррупцией во всех направлениях, и особенно в судебной системе. И для этого мы реализуем широкомасштабные антикоррупционные инициативы и начинаем судебную реформу. Она стартует 30 сентября, когда вступают в силу соответствующие изменения в Конституцию. Впереди большой объем работ, но их успешность зависит от наших с вами единства, воли и решимости", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, реформирование пенсионной системы является одной из ключевых рекомендаций крупных кредиторов Украины - Международного валютного фонда, ЕБРР и других.

Задачей пенсионной реформы является преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент покрывается за счет средств госбюджета.