НБУ предупреждает: обменники фиксируют значительный рост фальшивой валюты в обороте

Небанковские финансовые учреждения, специализирующиеся на валютообменных операциях, отмечают значительный рост количества банкнот фальшивой валюты в наличном обороте.

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Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, об этом представители небанковских обменников сообщили в ходе встречи c руководством регулятора в НБУ.

По информации финансовых компаний, речи идет о банкнотах долларов США и евро, при этом качество подделок настолько высокое, что обнаружить подделку можно только с помощью специального оборудования в пунктах обмена.

Также в сообщении отмечается, что в ходе встречи представители НБУ обсудили с финансовыми компаниями результаты проверок небанковских обменных пунктов.

Большинство выявленных нарушений, по информации НБУ, незначительные погрешности, которые могут быть устранены компаниями самостоятельно.

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В частности, среди таких нарушений «игры» с валютными курсами, отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих личность, а также отсутствие наглядной информации о деятельности компании (копии приказов, постановлений, лицензий).

Также в ходе встречи стороны обсудили возможные действия в борьбе с нелегальным валютным рынком. По общему мнению, основной причиной развития «черного» рынка является наличие 2% - ного сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций, на отмену которого надеются и Национальный банк, и участники рынка.

Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам экспертов, существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, оборот которого уже достиг 1 млрд долл. ежемесячно, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.

В июне группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами и паспортизацию валютообменных операций (№4741).