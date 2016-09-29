Минфин утвердил ключевые показатели эффективности Фискальной службы

Министр финансов Александр Данилюк утвердил и направил главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators - KPI) в реформе ГФС, сообщила пресс-служба министерства.

"Результатом реформы ГФС должен стать реальный положительный эффект, ощутимый для бизнеса. Для того, чтобы достичь этого эффекта и измерить его, министр финансов установил конкретные задачи по каждому из основных направлений. Это и есть KPI", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, одним из KPI является регулярная оценка удовлетворенности налогоплательщиков работой ГФС. Глава службы должен будет ежемесячно отчитываться о выполнении этих KPI и обнародовать эти отчеты на сайте ГФС. Минфин также будет обнародовать отчеты ГФС на официальном сайте министерства.

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Министерство рассчитывает, что внедрение указанных показателей поможет значительно уменьшить коррупцию в ГФС, улучшит управляемость системы ГФС, уменьшит уровень необоснованных проверок и доначислений, повысит эффективность апелляционных обжалований, уменьшит уровень налогового долга, минимизирует человеческий фактор, улучшит качество сервисов.

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года в то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе презентации институциональной реформы ГФС также озвучивал критерии KPI, по которым должна оцениваться работа службы. От главы ГФС Яценюк требовал реструктуризации Фискальной службы, разработки изменений в законодательство совместно с Минфином, борьбы с налоговым мошенничеством в отношении НДС, увеличения поступлений с НДС за счет ликвидации налоговых ям за май-июль на 5% и полной кадровой ротации. Ответственному за работу налоговой милиции Сергею Билану Яценюк поручил провести результативную борьбу с контрафактом и мошенническими схемами с НДС.