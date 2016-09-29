Минэкономразвития сохранило прогноз роста экономики в этом году на 1%

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на 1%.

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Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

«Учитывая текущие тенденции к улучшению ситуации в реальном секторе экономики, с одной стороны, и наличие устойчивых негативных тенденций в финансовой и страховой деятельности на фоне высокой базы сравнения во втором полугодии 2016 года, с другой, мы оставляем наш прогноз по ВВП на уровне 1%», - говорится в аналитическом материале.

При этом в министерстве отметили, что проблемными для украинской экономики являются финансовая и страховая деятельность, которые с опозданием реагируют на кризисные явления, сократившись во втором квартале текущего года на 24,6%.

По мнению аналитиков Минэкономразвития, позитивная динамика ВВП обуславливается внутренним спросом, поскольку объемы экспорта продолжают сокращаться.

«Следует отметить, что едва ли не впервые за много лет развития независимой экономики положительная динамика формируется исключительно внутренним спросом, а не внешним. Ведь объемы экспорта и в дальнейшем сокращаются», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.