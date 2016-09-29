ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 2% в 2016-2017 годах

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики по итогам 2016 и 2017 годов на уровне 2% ежегодно. Об этом в интервью УНИАН сказал глава представительства Банка Шевки Аджунер.

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«Наш текущий прогноз - рост ВВП 2% в текущем и 2% в 2017 году», - сказал Аджунер.

При этом он уточнил, что цифровые показатели могут быть пересмотрены в зависимости от целого ряда факторов. «Многое зависит не от цифр, а от того, насколько успешными будут реформы и преобразования в стране. Важно, как пройдет приватизация, будет ли она прозрачной. Если экономические процессы будут положительными, то рост окажется вполне ощутимым», - сказал Аджунер.

Он также обратил внимание, что стимулом экономического роста должны стать прямые иностранные инвестиции.

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«Мы рассчитываем, что эффективным окажется и созданный недавно Инвестиционный совет. Мы обсуждали с господином Ложкиным (главой совета - УНИАН) концепцию работы этого органа, и если все будет реализовано, как планируется, то результаты будут. Не раз ведь уже подчеркивалось: Украина имеет большой потенциал и значительные возможности. Ваши преимущества - качество рабочей силы, технологические позиции, инженерные, аграрные, логистические, фармацевтические возможности. И сейчас вопрос в том, чтобы предпринять комплекс мер, которые позволят вселить уверенность в инвесторов, убедить их в том, что Украина - это и правда то место, куда стоит вкладывать деньги», - сказал Аджунер.

Как сообщал УНИАН, в мае ЕБРР также прогнозировал рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 2%. Причем одним из факторов, сдерживающих рост, в ЕБРР называли конфликт на востоке страны.

В Украине ЕБРР работает с 1992 года. За это время общий объем кредитов превысил 12 млрд евро в рамках 368 проектов. Это примерно четверть от общего объема прямых иностранных инвестиций, полученных Украиной от частных инвесторов за все время независимости.

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