Украина получила на счет $1 миллиард от выпуска еврооблигаций под гарантии США

Деньги от выпуска еврооблигаций под гарантии США в размере 1 млрд долл. поступили на счет Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

«1 млрд долл. от выпуска еврооблигаций под гарантии США поступили на счет Украины!», - написал министр.

Напомним, 22 сентября Украина разместила еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по самой низкой в истории нашей страны ставке в 1,471% годовых.

Получение гарантий от правительства США стало возможным после положительного решения ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране третьего кредитного транша по четырехлетней программе EFF в размере 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 3 июня текущего года правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

Средства в размере 1 млрд долл. поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантии от правительства США, две предыдущие дали возможность нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.