Нацбанк отложил решение о снижении в три раза потолка расчетов наличными

Национальный банк Украины, ранее предлагавший снизить предельную сумму расчетов наличными для физических лиц до 50 тыс. грн или в 3 раза меньше действующей нормы, отложил свое решение.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Сергей Шацкий.

«Вопрос отложен. Будут предложения об изменениях в законодательство, поскольку эта мера должна быть комплексной. Главное - контроль этих лимитов. Нужно понимать, что изменения работают только тогда, когда они кем-то контролируются», - сказал он.

По словам Шацкого, специалисты юридического департамента и департамента денежного обращения НБУ провели анализ и пришли к заключению, что для установления такого контроля нужны изменения в законодательство.

«Это ограничение не работает, потому что ментальность украинцев такова, что они находят способы его обойти. Потому нужно разработать контролирующие механизмы», - добавил представитель НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе обнародовал для общественного обсуждения проект решения, которым предлагал установить предельную сумму расчетов наличными для физических лиц в размере 50 тыс. грн, что в 3 раза ниже действующей нормы. Обсуждение проводилось до 5 сентября.

Ранее, в июле прошлого года, регулятор уже предлагал снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн, также разместив соответствующий проект постановления для общественного обсуждения, однако соответствующее решение также не было принято.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тыс. грн - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тыс. грн – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.