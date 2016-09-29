Гривня на межбанке укрепилась до 25,90 за доллар

В четверг, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,86/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 2 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0050/29,0170 рн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4110 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9119 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 513 сделок на сумму 392,47 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2591.1879 (29 сентября – 2589.6643)

100 EUR – 2907.5719 (29 сентября – 2906.8982)

10 RUR – 4.1027 (29 сентября – 4.0495)