Die Welt: Россия снова получает деньги от Запада

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Россия снова получает деньги от Запада", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Было неясно, решиться ли на это Россия. Но теперь – за три месяца до конца этого насыщенного событиями года – сомнений нет: в поисках денег пострадавшая от кризиса страна еще раз попытается проникнуть на международный рынок капитала. Россия второй раз выпускает долларовые облигации, и, таким образом, использует правовую сферу, которая ограничивает заимствование денег за рубежом на этот год до трех миллиардов долларов.

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Были выпущены облигации на сумму $1,25 млрд, пояснил министр финансов России Антон Силуанов. Процесс начался в мае. Тогда, к удивлению международной финансовой аристократии, Москва получила на рынке $ 1,75 млрд. До этого, более двух лет – то есть, после введения западных санкций в середине 2014 года – из осторожности и из-за американского давления, западные инвесторы держались подальше от России.

В то же время, кажется, будто санкции и экономический кризис почти забыты. В любом случае, с мая отношение к России значительно улучшилось. В то время как Москва отчаянно ищет деньги, инвесторы лихорадочно ищут доходы. И поэтому текущее предложение пользовалось таким спросом.

По словам Силуанова, спрос на десятилетние облигации был на уровне более 7,5 млрд долларов. Цену предлагали около 200 инвесторов из США, Великобритании, Европы, Азии и России. Возможность реализации получили только иностранцы, 53 % средств были получены от американских инвесторов. Доход был на уровне 3,9%.

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"Дыры" в государственном бюджете

Вторая эмиссия в этом году проходит более удачно. Это также связано с ожиданиями того, что клиринговое учреждение "Euroсlear" сразу же примет новые ценные бумаги, и их немедленно можно будет продать на Западе. При выпуске в мае этого не произошло. Тогда доход был на уровне 4,75 %.

"Количество желающих приобрести российские облигации вернулось на уровень, которого не было уже давно", - сказал изданию Bloomberg Блазей Даньковский, директор и глава отдела рынков капитала и облигаций по России и Казахстану в Citigroup (Лондон). "Доходы вернулись к уровню начала 2014 года".

Россия точно знает, насколько срочно ей нужны деньги иностранных инвесторов. Страна более двух лет страдает от того, что, помимо снижения цен на нефть, из-за санкций российским компаниям был закрыт доступ к долгосрочному банковскому финансированию. Все это способствовало образованию "дыр" в государственном бюджете, дефицит бюджета в первом полугодии 2016 года составил 3,3 % от валового внутреннего продукта, что превышает лимит на три процента.

К этому стоит прибавить нерешительность правительства в вопросе того, как следует поступить с широко разрекламированной приватизацией крупных государственных предприятий. Интересы различных групп слишком сильно расходятся, сторонники жесткой линии, похоже, дадут согласие на приватизацию только тогда, когда возможность реализации появится и у них.

Перспектива стабилизации

Недавно стало известно, что первоначально запланированная на этот год приватизация нефтяной компании "Башнефть" отложена на неопределенный срок. Для Силуанова это стало одной из причин выпуска государственных облигаций. Состоится ли на самом деле частичная приватизация крупнейшей нефтяной компании страны, "Роснефть", пока неясно.

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В конце концов, положение экономики, похоже, уже не настолько плохое, как в последние два года. В 2016 году роста ожидать не стоит, но появилась перспектива определенной стабилизации. Поэтому рейтинговое агентство S & P изменило прогноз для страны: ее неизменный рейтинг BB + (в иностранной валюте) или ВВВ- (в рублях) повысился с негативного до стабильного.

"Мы по-прежнему считаем, что экономика России пережила "худший период", но также твердо убеждены в том, что бремя рецессии будет ощущаться еще в течение многих лет", - пишут аналитики Landesbank Baden-Württemberg. Министерство экономики России остается осторожным и прогнозирует застой на ближайшие три года.

На самом деле, государство может позволить себе накопление долгов, потому что государственный долг сейчас составляет меньше 15 % от валового внутреннего продукта – о таких показателях западные страны могут только мечтать. Это одна из заслуг Владимира Путина, поскольку уже в первые годы своего правления – то есть во время сырьевого бума – он начал погашать внешние долги.

Россия последовала примеру Норвегии

Его вторая заслуга в том, что он распорядился собрать в отдельном государственном фонде дополнительные доходы от продажи нефти, по примеру Норвегии. Благодаря этим мерам, у него сейчас есть средства, и ему удается скрывать слабость реформ.

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В этом году Россия хочет впервые выпустить рублевые облигации в юанях, сообщил Reuters Константин Вышковский, руководитель департамента государственного долга в министерстве финансов. Но нужно еще внести изменения в бюджет. В следующем году они планируют получить на рынке капитала, по меньшей мере, три миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов РФ.

Но задолженность за границей не может служить спасением. Выходом стала бы более высокая цена на нефть. Тем временем, для финансирования бюджета будут использованы средства из государственных фондов. В первой половине года были взяты $18 миллиардов, а в конце августа, в Фонде национального благосостояния, который фактически предназначен для финансирования пенсионного обеспечения, осталось всего $73 млрд. Возможности тают на глазах.